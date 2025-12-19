Rederij Maersk vaart voor het eerst in twee jaar door Rode Zee

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Het Deense scheepvaartconcern Maersk heeft voor het eerst in bijna twee jaar door de Rode Zee gevaren. Het schip Sebarok legde de route richting het belangrijke Suezkanaal donderdag en vrijdag succesvol af. Door aanvallen van de Houthi-rebellen uit Jemen vermeed Maersk de doorgang sinds januari 2024.

"Hoewel dit een belangrijke stap voorwaarts is, betekent het nog niet dat we overwegen om ons bredere netwerk weer via de trans-Suez-corridor te laten lopen", meldt Maersk. Wel wordt een "stapsgewijze" hervatting overwogen. Er zijn nog geen volgende routes gepland.

De Deense containerrederij, een van de grootste ter wereld, gaf vorige maand aan na te denken over een hervatting van de route. De Houthi-rebellen vielen de afgelopen jaren schepen aan uit solidariteit met de Palestijnen in Gaza, maar sinds het staakt-het-vuren in Gaza is het rustiger geworden op de Rode Zee.

Schepen van Maersk varen nu nog om het zuiden van Afrika heen, wat veel langer duurt en meer geld kost.