DNB: helft bedrijfsleningen gaat naar midden- en kleinbedrijf

AMSTERDAM (ANP) - Het midden- en kleinbedrijf (mkb) ontvangt bijna de helft van alle bankleningen aan ondernemingen in Nederland, blijkt uit gegevens die De Nederlandsche Bank (DNB) voor het eerst presenteert. Volgens de centrale bank betalen de mkb-bedrijven over deze leningen vaak een iets hogere rente dan andere, grotere ondernemingen.

In totaal hebben banken in Nederland per maart 2026 340 miljard euro uitgeleend aan het Nederlandse bedrijfsleven. Iets minder dan de helft daarvan staat uit bij het mkb en dat percentage is volgens DNB al langere tijd stabiel. Vooral in bedrijfstakken als de landbouw, horeca en bouwnijverheid zijn relatief veel midden- en kleinbedrijven actief.

Het mkb betaalde in maart 2026 gemiddeld ongeveer 3,6 procent rente over de uitstaande kredieten, terwijl grote bedrijven ongeveer 3,1 procent betaalden. Dat mkb-bedrijven vaak een iets hogere rente betalen, komt volgens DNB waarschijnlijk door de kleinere omvang van het krediet bij mkb'ers en een informatieachterstand die banken ervaren bij deze bedrijven, waardoor het inschatten van de risico's voor terugbetaling moeilijker is.

Horeca, kunst- en sportsector

De leenkosten van het Nederlandse bedrijfsleven zijn volgens DNB al enige tijd relatief stabiel, met een gemiddeld rentetarief van 3,4 procent in de afgelopen twaalf maanden. Onder de bedrijfstakken zijn wel duidelijke verschillen te zien. Zo betalen bedrijven die actief zijn in onroerend goed een relatief lage rente, omdat het onderpand in de vorm van vastgoed het risico op verliezen voor de banken verkleint.

Ook organisaties die een relatie hebben met de overheid, zoals waterbedrijven en afvalverwerkers, betalen gemiddeld minder rente. Bedrijven die gevoeliger zijn voor economische schommelingen, zoals de horeca, kunst- en sportsector en recreatiebranche, betalen meer rente.

Een groot deel van de bankleningen, ongeveer 149 miljard euro, gaat volgens DNB naar ondernemingen die onroerend goed exploiteren, met name woningbouwcorporaties. Ook in andere eurolanden verstrekt de bankensector relatief veel krediet aan dit soort instellingen. Daarnaast worden in Nederland veel leningen verstrekt aan bedrijven in de groothandel, detailhandel en landbouw.