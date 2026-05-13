NAVO oefent voor het eerst met Servië

BRUSSEL (ANP) - De NAVO houdt voor het eerst een militaire oefening met Servië. De verstandhouding tussen het bondgenootschap en een van de weinige Europese landen die nog niet bij de NAVO of de EU horen is vaak moeizaam. Tijdens de Kosovo-oorlog in 1999 bombardeerde de NAVO Servië.

Aan de oefening in Zuid-Servië doen volgens de Servische krijgsmacht en de alliantie ongeveer zeshonderd militairen mee, uit Servië en NAVO-landen Italië, Roemenië en Turkije. Waarnemers uit onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland komen kijken. De militairen, die onder Servische leiding staan, oefenen met name voor vredesoperaties. Servië doet mee aan meerdere van die missies, vaak samen met NAVO-landen.

Europese landen zijn sinds de oorlog in Oekraïne meer beducht voor invloed van Rusland of China in de landen van de Westelijke Balkan. Servië onderhoudt traditioneel nauwe banden met Rusland, maar stelt zich pragmatisch op en verkoopt bijvoorbeeld ook wapens aan Oekraïne.