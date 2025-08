DNB verliest rechtszaak over toezichtskosten betaalinstellingen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft mogelijk miljoenen euro's te veel aan toezichtkosten in rekening gebracht bij betaalinstellingen. Dat volgt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb), waarover Het Financieele Dagblad en NRC schreven. De sector klaagt al langer over de manier waarop DNB de kosten bepaalt en wil nu in gesprek met zowel de toezichthouder als de overheid.

De zaak was aangespannen door CURO, OPP en CCV, en zij werden daarbij ondersteund door de Verenigde Betaalinstellingen Nederland (VBIN). De uitspraak komt erop neer dat DNB bepaalde kosten voor eenmalige handelingen in 2020 niet in het tarief voor doorlopend toezicht had mogen doorberekenen.

VBIN vindt dat DNB nu niet alleen voor deze specifieke kwestie geld moet terugbetalen, maar haar gehele systematiek voor meerdere jaren grondig moet herzien. De brancheclub ziet voor DNB ook een opdracht om transparanter te zijn over de kosten.