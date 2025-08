NS blokkeert verschillende digitale passen om fraude met reizen

UTRECHT (ANP) - NS heeft verschillende digitale betaalpassen laten blokkeren omdat daarmee werd gefraudeerd. Dat bevestigde een woordvoerder van de spoorwegmaatschappij na berichtgeving van de NOS. Het gaat om betaalpassen van Revolut, Paysafe en Vivid. Deze zijn sinds 1 juli niet meer bruikbaar.

Reizigers konden een virtuele betaalpas aanmaken, daarmee in- en uitchecken, en deze pas vervolgens verwijderen. Zo voorkwamen ze dat reiskosten werden afgeschreven. Bij controle zagen conducteurs echter wel een geldig vervoersbewijs.

Het is inmiddels ruim twee jaar mogelijk om in- en uit te checken met een bankpas of creditcard. De nieuwe betaalmethode was vooral bedoeld om reizen met de trein makkelijker te maken voor mensen die dit niet zo vaak doen.