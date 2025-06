DNB verliest zaak: toezichtskosten cryptobedrijven onterecht

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een rechtszaak verloren van meerdere cryptodienstverleners. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat DNB hen onterecht hoge kosten in rekening heeft gebracht voor toezicht in de jaren 2020 en 2021.

Volgens de cryptobedrijven heeft DNB hun onterecht laten betalen voor de behandeling van hun registratieaanvragen via de jaarlijkse toezichtkosten. Volgens de hoogste bestuursrechter is dit in strijd met de wet.

De uitspraak van het CBb is definitief.