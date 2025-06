Opwek duurzame elektriciteit rond Den Haag en Rotterdam valt stil

DEN HAAG (ANP) - Rond Den Haag en Rotterdam valt de ontwikkeling van duurzame elektriciteit via zon en wind stil. De 21 gemeenten die zijn aangesloten bij de Energieregio Rotterdam Den Haag hebben afgesproken om in 2030 tussen de 2,8 en 3,2 terawattuur (TWh) aan energie op te wekken, maar dat doel lijkt uit zicht te verdwijnen.

"De opwek stokt", zegt wethouder Marcel Belt van Leidschendam-Voorburg, medevoorzitter van de energieregio die een gebied beslaat met 2,4 miljoen inwoners. "We moeten ons veel meer bewust zijn van het belang van zonne- en windenergie en daar vanuit alle gemeenten veel harder aan werken."

De tussenstand staat op 1,77 TWh, meldt de regio in een voortgangsrapportage. Om binnen vijf jaar het doel te halen, moeten er minstens 58 windturbines of ongeveer 1400 hectare aan zonneparken bij komen. Het aantal geplande projecten is echter bij lange na niet genoeg voor de benodigde ruim 1 TWh. Volgens een woordvoerder zit slechts een derde daarvan "in de pijplijn".