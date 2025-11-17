ECONOMIE
DNB voert reorganisatie door om 10 procent van kosten te besparen

Economie
door anp
maandag, 17 november 2025 om 15:05
anp171125128 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandsche Bank (DNB) voert de komende jaren een reorganisatie door om 10 procent van de kosten te besparen. Door het schrappen van zo'n 60 miljoen euro aan kosten wil de centrale bank dat de begroting in 2030 ongeveer even groot is als nu, ondanks verdere loon- en prijsstijgingen. DNB telt nu ruim 2300 voltijdkrachten.
Het veranderprogramma DNB 2030 "zal onder meer gepaard gaan met het verlies van arbeidsplaatsen", al zegt de toezichthouder nog niet te weten hoe groot het banenverlies zal zijn.
"We realiseren ons dat het grote impact gaat hebben op onze mensen. We gaan het hele traject zorgvuldig uitvoeren, met oog voor de medewerkers en voor de kwaliteit van ons werk", zegt DNB-president Olaf Sleijpen in een persbericht.
Wettelijke taken
Door onder meer nieuwe wettelijke taken en snel gestegen lonen en andere kosten is de begroting van DNB sinds 2020 fors opgelopen, tot 576 miljoen euro. Dat wil de centrale bank niet verder laten groeien.
"We zijn ervan overtuigd dat ons veranderprogramma bijdraagt aan een centrale bank en toezichthouder die ook in snel veranderende tijden haar kerntaken kan vervullen: het waarborgen van stabiele prijzen, toezicht op een gezonde en integere financiële sector, bevorderen van een effectief, veilig en efficiënt betalingsverkeer en financiële stabiliteit in Nederland", aldus Sleijpen.
DNB leed de afgelopen jaren de eerste verliezen sinds 1931 door de hoge rente. Daardoor was de centrale bank zelf meer geld kwijt aan banken die geld bij DNB stalden, terwijl de eerder massaal opgekochte obligaties niet meer opleverden. Vanaf 2028 zou er weer winst moeten worden geboekt, was begin dit jaar de verwachting.
