ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aantal doden door alcohol neemt toe: vooral vrouwen slachtoffer

gezondheid
door Désirée du Roy
maandag, 17 november 2025 om 15:03
ANP-492178472 (1)
De decembermaand komt eraan, een tijd vol kerstborrels, feestjes en etentjes waarbij een wijntje op tafel komt. Maar achter het feestgedruis schuilt een stille crisis die juist in deze periode schrijnender wordt: het groeiende aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van alcohol.
Nieuw onderzoek uit de Verenigde Staten laat een alarmerende trend zien. Over een periode van 25 jaar, van 1999 tot 2024, is het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen met 89 procent gestegen. De meeste overlijdens waren te wijten aan leverziekten, gevolgd door psychische aandoeningen veroorzaakt door alcoholmisbruik.
Het dieptepunt kwam in 2021, midden in de coronapandemie: meer dan 54.000 mensen stierven toen aan alcoholgerelateerde ziekten. De sociale isolatie tijdens lockdowns bleek een belangrijke katalysator. Maar de meest verontrustende bevinding? Onder vrouwen van 25 tot 34 jaar steeg het aantal sterfgevallen met maar liefst 255 procent.
Hoewel mannen nog steeds de hoogste aantallen alcoholgerelateerde sterfte laten zien, is de snelste groei bij jonge vrouwen. Wetenschappers wijzen op het fenomeen “telescoping”: vrouwen worden bij verslaving sneller ziek dan mannen en ontwikkelen ernstigere medische complicaties in kortere tijd. Toch blijft onderzoek naar deze verschillen beperkt en dat gebrek aan kennis heeft letterlijk dodelijke gevolgen.
Raciale verschillen
Ook raciale ongelijkheid speelt een rol. Inheemse Amerikanen en Alaska Natives hebben drie tot vier keer hogere sterftecijfers dan witte Amerikanen. Bij zwarte vrouwen lag het sterftecijfer zelfs hoger dan bij zwarte mannen, met een piek tijdens de eerste maanden van de pandemie.
Hoewel de cijfers in 2024 licht daalden, blijven ze ver boven het niveau van vóór 2019. En dat is zonder de kankergevallen die alcohol veroorzaakt, die zijn in deze dataset niet eens meegenomen.
Wat kunnen we hiermee, nu de feestdagen voor de deur staan? Bewustwording is cruciaal. We weten dat geen enkele hoeveelheid alcohol écht veilig is, maar officiële richtlijnen adviseren niet meer dan één glas per dag voor vrouwen en twee voor mannen. En voor mensen in herstel – of voor wie worstelt met een verslaving – is zelfs dat ene glas riskant.
De decembermaand is niet voor iedereen feestelijk. Soms betekent liefde tonen: iemand helpen nuchter te blijven of aanmoedigen hulp te zoeken. Een warme maaltijd, een open gesprek of gewoon even luisteren kan, letterlijk, levens redden.
Bron: Psychology Today

Lees ook

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toeElk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe
Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?Hoe lang blijven vreemde stoffen als alcohol, koffie, coke en ander gif in je bloed? En hoe erg is dat?
Epilepsiemedicijn rukt op als straatdrug onder daklozen en asielzoekers: ‘levensgevaarlijk in combinatie met alcohol’Epilepsiemedicijn rukt op als straatdrug onder daklozen en asielzoekers: ‘levensgevaarlijk in combinatie met alcohol’
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

ANP-429808924

Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

generated-image (53)

“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators

ANP-302003004

Tatjana Šimić stelt nieuwe Flodder-cast voor: 'Meet my daughter Kees'

ANP-542263758

Nieuwe ‘frisdranktechniek’ vangt 99% van de CO₂ af voor een spotprijs

Loading