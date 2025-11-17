ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

DNB waarschuwt voor hoge Amerikaanse aandelenkoersen na AI-hype

Economie
door anp
maandag, 17 november 2025 om 13:44
anp171125120 1
De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt voor de historisch hoge standen van aandelenbeurzen in met name de Verenigde Staten. Onder meer door optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI) en beter dan verwachte prestaties van de economie zijn op Wall Street sinds begin april winsten van zo'n 20 procent geboekt. Dat brengt volgens DNB-president Olaf Sleijpen risico's met zich mee.
Afgelopen week leden de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters bijvoorbeeld de zwaarste verliezen in een maand tijd. Beleggers twijfelden onder meer of de waarderingen van AI-bedrijven niet te hard zijn opgelopen. Zo wordt er al gesproken over een mogelijke AI-bubbel.
"Dat woord wil ik niet gebruiken, want dat weet ik gewoon niet", zegt Sleijpen tijdens een persbijeenkomst. "Maar de aandelen zijn historisch hoog gewaardeerd en dat maakt dat er een risico is. Met zo'n risicobeeld is toch de belangrijkste les dat je niet al je eieren in één mandje hebt. En gelukkig hebben de Nederlandse pensioenfondsen dat ook niet."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-522271136

Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

shutterstock_2328240841

De 10 schoonste landen van de wereld in 2025

generated-image (53)

“Ze laten zich niet meer om de tuin leiden”: 7 reflexen van emotioneel slimme vrouwen tegen manipulators

ANP-429808924

Het regent klachten over Belvilla: 'Borg blijkt geen borg te zijn.' Wat kun je doen?

anp161125075 1

Kindertelefoon geschokt door handelen ex-vrijwilliger uit podcast

Loading