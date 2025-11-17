Toezichthouder ACM ziet knelpunten in wijzigingen Postwet

DEN HAAG (ANP) - De door de overheid voorgestelde wijzigingen van de Postwet zijn alleen uitvoerbaar en handhaafbaar als er een aantal aanpassingen worden gedaan. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van een toets van de voorstellen, die de toezichthouder op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgevoerd.

De wijzigingen versoepelen de regels voor de postbezorger. Die krijgt meer tijd om post te bezorgen, terwijl de bezorgzekerheid afneemt. De ACM onderschrijft de noodzaak van de wijzigingen, maar stelt dat er een aantal knelpunten zijn met betrekking tot de betrouwbaarheid van de postbezorging en het toezicht daarop.

Het wetsvoorstel doet volgens de toezichthouder weinig recht aan de belangen van verzenders en ontvangers van post. Uit het eerdere postmarktonderzoek van de ACM blijkt namelijk dat betrouwbaarheid van de postbezorging voor consumenten het belangrijkste is. Ook heeft de toezichthouder niet de juiste middelen om een goede postbezorging af te dwingen bij slechte prestaties van postbezorgers.