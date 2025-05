Dollar stijgt in waarde na tariefverlagingen VS en China

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse dollar is maandag flink in waarde gestegen ten opzichte van andere belangrijke valuta, zoals de euro en de Japanse yen. De opmars van de munt volgde op de-escalatie van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. De twee grootmachten spraken na onderhandelingen in Zwitserland af hun onderlinge importheffingen voor een periode van negentig dagen fors te verlagen.

Het vertrouwen in de dollar stond de afgelopen tijd zwaar onder druk door de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump, die daarmee een handelsoorlog met China ontketende. Investeerders vreesden dat het handelsconflict een recessie zou veroorzaken. De dollar daalde mede daardoor in de afgelopen weken tot het laagste niveau in drie jaar ten opzichte van de euro. De euro zakte maandag echter ruim 1 procent tot 1,1134 dollar. De eenheidsmunt koerst daarmee af op de slechtste dag dit jaar.