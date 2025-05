Ouderorganisatie: inhuur externe leraren is doorgeslagen

UTRECHT (ANP) - Dat Amsterdamse basisscholen zoveel mogelijk willen stoppen met het inhuren van externe leerkrachten, is een goede stap. Dat vindt directeur Lobke Vlaming van Ouders en Onderwijs, de organisatie voor ouders van schoolgaande kinderen. "Het was doorgeslagen. Er gaat best veel geld naar commerciële partijen voor dingen die horen binnen publieke functies. Zoals gewoon les geven", aldus Vlaming.

Alle basisscholen in Amsterdam hebben maandag gezamenlijk aangekondigd dat ze zoveel mogelijk leraren in vaste dienst willen nemen. Dat is beter voor kinderen, aldus het Breed Bestuurlijk Overleg. Vlaming is het daarmee eens. "Wat je het liefst wilt, is zoveel mogelijk vaste leerkrachten. Dat kinderen een vast gezicht hebben, met minder wisselingen. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Voor ouders is het fijn om de leerkracht te kennen en te weten dat die jouw kind kent. En wat goed voor kinderen is, is goed voor de ouders."