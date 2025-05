Slachtoffer fietsongeval Noord-Scharwoude is vrouw van 84

NOORD-SCHARWOUDE (ANP) - De fietser die zondag om het leven kwam door een aanrijding in het Noord-Hollandse Noord-Scharwoude, is een vrouw van 84 jaar. Dat meldt de politie.

De vrouw werd samen met twee andere fietsers aangereden door een bestelbus op de Tulpenstraat. Een mannelijke fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De derde fietser, een vrouw, raakte niet gewond.

De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeval door, maar is na het incident aangehouden door de politie. De politie vermoedt dat hij alcohol of andere middelen had gebruikt. De uitslag van de bloedproef die bij hem is afgenomen is nog niet bekend.