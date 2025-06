Dollar zakt in waarde na gerucht over mogelijke opvolging Powell

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met kleine winsten aan de handel begonnen na nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. Maar de waarde van de dollar liep duidelijk terug na een gerucht dat president Donald Trump overweegt om de opvolger van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell ruim voor het einde van diens termijn te benoemen.

Tijdens de NAVO-top liet Trump zich woensdag ontvallen dat hij meerdere kandidaten op het oog had voor een nieuw centralebankhoofd. "Zijn termijn loopt gelukkig binnenkort af, want ik vind hem verschrikkelijk", gaf hij daarbij nog aan. Trump heeft de laatste tijd herhaaldelijk kritiek op Powell omdat de president wil dat de Fed de rente verlaagt. Eerder beloofde Trump echter Powell voorlopig niet te zullen ontslaan.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 43.156 punten. De euro was 1,1719 dollar waard. Daarmee is de euro juist duidelijk in waarde gestegen ten opzichte van de Amerikaanse munt.