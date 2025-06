EU-leiders: lidstaten niet dwingen tot leningen defensie-uitgaven

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders vinden dat lidstaten niet mogen worden gedwongen geld te lenen om daarmee extra te investeren in defensie. Ook moet het vrijwillig blijven om de nationale ontsnappingsclausule te activeren, waarmee extra defensie-uitgaven niet worden meegerekend bij het begrotingstekort en de overheidsschuld. Dat hebben de 27 EU-leiders donderdag in een slotverklaring over defensie afgesproken.

De EU-lidstaten vinden net als de Europese Commissie dat de EU de komende jaren honderden miljarden euro's extra aan defensie moet besteden, zo herbevestigen ze de eerder gemaakte afspraken hierover. Het gaat om 800 miljard euro die de lidstaten de komende vier jaar in defensie moeten steken.

Daarvan moeten de lidstaten 650 miljard euro in hun eigen begroting vinden, 150 miljard euro daarvan kunnen lidstaten lenen van de Europese Commissie als zij samen defensiematerieel willen produceren of aankopen.