Domino's Pizza grote verliezer op nerveus Wall Street

NEW YORK (ANP) - Domino's Pizza heeft donderdag een fors koersverlies geleden op de beurs in New York. Aandelen van de pizzaketen werden bijna 14 procent minder waard na het schrappen van een groeidoel voor dit jaar. Domino's Pizza zei bij zijn kwartaalcijfers dat het doel om dit jaar met 1100 vestigingen uit te breiden waarschijnlijk onhaalbaar wordt door problemen met een franchisenemer.

Het sentiment op Wall Street was verder voorzichtig. De nervositeit onder beleggers nam toe en de bekendste graadmeters gingen met verliezen de handel uit. Nadat de aandelenkoersen de afgelopen maanden records braken, gaat de aandacht nu uit naar tekenen van een afkoelende economie . Zo viel het aantal aanvragen van een werkloosheidsuitkering de afgelopen week hoger uit dan verwacht.

De Dow-Jonesindex zakte 1,3 procent tot 40.665,02 punten. De S&P 500 verloor 0,8 procent tot 5544,59 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq eindigde 0,7 procent lager op 17.871,22 punten. Een maatstaf voor de "vrees" onder beleggers, CBOE Market Volatility index, bereikte het hoogste punt sinds mei.