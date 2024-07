Amnesty: Israël mishandelt Palestijnen en houdt ze illegaal vast

LONDEN/TEL AVIV (ANP/DPA) - De in Londen gevestigde mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft Israël beschuldigd van het mishandelen en martelen van Palestijnse gevangenen. Israël houdt ook systematisch Palestijnen "incommunicado" vast, zei de groep, waarbij gedetineerden toegang tot advocaten en contact met hun families wordt ontzegd.

Het incommunicado vasthouden van gevangenen is in strijd met het internationaal humanitair recht. Dat omzeilt het land echter door de gevangenen te bestempelen als "onwettige strijders" of "terroristen", aldus Amnesty.

Het rapport is gebaseerd op interviews met 27 Palestijnen, onder wie vijf vrouwen en een 14-jarige jongen. Zij vertellen over onder meer marteling, kidnapping en wrede, onmenselijke of vernederende behandeling door Israëlische strijdkrachten. Zo zei een 57-jarige kinderarts, die werd opgepakt tijdens een inval in een ziekenhuis in Gaza-stad in december 2023, dat hij 45 dagen geboeid en geblinddoekt werd vastgehouden in een militair kamp, ​​terwijl hij honger leed en werd geslagen.

Israël heeft niet gereageerd op het Amnesty-rapport. Het heeft eerder beschuldigingen van marteling en mishandeling van Palestijnse gevangenen ontkend.