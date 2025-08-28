Door Trump ontslagen Fed-bestuurder Cook stapt naar rechter

WASHINGTON (ANP/RTR) - Federal Reserve-bestuurder Lisa Cook heeft donderdag een rechtszaak aangespannen tegen de poging van president Donald Trump om haar uit het bestuur van de centrale bank te verwijderen. Volgens Cook heeft Trump in dit geval helemaal niet de bevoegdheid om haar te ontslaan.

In Cooks aanklacht staat dat Trump een federale wet heeft geschonden die de president alleen toestaat een Fed-bestuurder te ontslaan als daar gegronde redenen voor zijn. Haar advocaat had al laten weten dat er waarschijnlijk een gang naar de rechter zou volgen. De onafhankelijkheid van de centrale bank lijkt in het geding te zijn.

Trump kondigde dinsdag het ontslag aan van Cook, die in 2022 werd aangesteld door toenmalig president Joe Biden. Trump beschuldigt haar van hypotheekfraude en had vorige week al gezegd haar te zullen ontslaan als zij niet uit eigen beweging zou vertrekken. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een Amerikaanse president een Fed-bestuurder op deze manier uit diens functie heeft gezet.