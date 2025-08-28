Economische groei in VS iets sterker dan gedacht

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets harder gegroeid dan gedacht. Het Bureau of Economic Analysis in Washington heeft de groei in een nieuwe raming licht naar boven bijgesteld, omdat de grootste economie van de wereld bij nader inzien nog iets meer profiteerde van een toename van de investeringen van bedrijven en een aanzienlijke impuls van de handel.

Volgens nieuwe cijfers steeg de omvang van de economie in april, mei en juni met 3,3 procent. Eerder werd uitgegaan van een plus van 3 procent.

De berekeningsmethode die daarbij is gebruikt, verschilt wel van de manier waarop economische groei in Europa wordt bepaald. Omgerekend gaat het nu om een kwartaalgroei van 0,8 procent. Dit was 0,7 procent.

In het eerste kwartaal was nog sprake van een minieme krimp. Het daaropvolgende economische herstel danken de Verenigde Staten vooral aan de afnemende import, wat positief uitwerkt in het cijfer. De binnenlandse vraag nam daarnaast slechts matig toe.