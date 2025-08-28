ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Economische groei in VS iets sterker dan gedacht

Economie
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 15:22
anp280825142 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal iets harder gegroeid dan gedacht. Het Bureau of Economic Analysis in Washington heeft de groei in een nieuwe raming licht naar boven bijgesteld, omdat de grootste economie van de wereld bij nader inzien nog iets meer profiteerde van een toename van de investeringen van bedrijven en een aanzienlijke impuls van de handel.
Volgens nieuwe cijfers steeg de omvang van de economie in april, mei en juni met 3,3 procent. Eerder werd uitgegaan van een plus van 3 procent.
De berekeningsmethode die daarbij is gebruikt, verschilt wel van de manier waarop economische groei in Europa wordt bepaald. Omgerekend gaat het nu om een kwartaalgroei van 0,8 procent. Dit was 0,7 procent.
In het eerste kwartaal was nog sprake van een minieme krimp. Het daaropvolgende economische herstel danken de Verenigde Staten vooral aan de afnemende import, wat positief uitwerkt in het cijfer. De binnenlandse vraag nam daarnaast slechts matig toe.
Vorig artikel

NAVO-chef Rutte sprak EU-kopstukken na aanval op ambassade Kyiv

Volgend artikel

Door Trump ontslagen Fed-bestuurder Cook stapt naar rechter

POPULAIR NIEUWS

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

oip 1

Huidkanker: deze tekenen op je nagels kunnen wijzen op melanoom

anp270825140 1

Politie: Wilders liegt over verdachte doden Lisa

ANP-534224877

Frankrijk is in grote moeilijkheden, alweer. En wat dat voor ons betekent

anp270825173 1

Rusland somberder over economie door hoge rente

Low-Res_Spicomellus afer

Bizarre dinosaurus ontdekt: nog nooit zo'n stekelig pantser gezien