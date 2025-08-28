Wat is Golden Blood en waarom is het zo schaars?

Golden Blood, officieel aangeduid als Rh null, is het zeldzaamste bloedtype op aarde. Wereldwijd zijn er minder dan 50 mensen bij wie dit bijzondere type ooit is vastgesteld. Het dankt zijn bijnaam niet aan een gouden kleur, maar aan zijn extreme zeldzaamheid en unieke eigenschappen.

Wat maakt Golden Blood bijzonder?

Ons bloed wordt ingedeeld op basis van onder andere het ABO-systeem (A, B, AB, O) en het Rhesus (Rh)-systeem. De meeste mensen kennen alleen het RhD-antigeen, maar er zijn meer dan 50 verschillende Rh-antigenen op onze rode bloedcellen. Iemand met Rh null-bloed mist álle Rh-antigenen, dus niet alleen RhD. Dat maakt deze mensen 'uniek' en hun bloedtype uitzonderlijk in de medische wereld.

Waarom is Golden Blood zo schaars?

Rh null is het resultaat van een uiterst zeldzame genetische mutatie. Doordat zo weinig mensen ter wereld dit bloedtype hebben, is het vrijwel onmogelijk om een donor te vinden als iemand met Rh null een bloedtransfusie nodig heeft. Zelfs O-negatief, dat voor velen als universele donor geldt, bevat nog andere Rh-antigenen die voor Rh null-patiënten gevaarlijk kunnen zijn. Daarom wordt mensen met Golden Blood vaak geadviseerd voorzichtig te zijn, hun eigen bloed vooraf te laten invriezen voor operaties en alternatieven voor transfusies te zoeken.

Waarom is Golden Blood belangrijk in de geneeskunde? Golden Blood is een soort 'universele donor' voor alle mensen met zeldzame Rh-antistoffen. Maar omdat het zó schaars is, kan het slechts met voorzichtig beleid worden ingezet. Voor de drager zelf is elk ongeluk een risico: er zijn geen bloedbanken met voorraad, en de kansen op snelle, veilige transfusie zijn miniem.