Door Universal aangeklaagd Frans muziekbedrijf ontkent plagiaat

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse digitale muziekdistributeur Believe verzet zich tegen beschuldigingen van plagiaat. Muziekconcern Universal Music Group, dat sterren als Taylor Swift en Billie Eilish vertegenwoordigt, betichtte het bedrijf er eerder op dinsdag van inbreuk te maken op auteursrechten van popsterren.

"Als een bedrijf dat over de hele wereld met artiesten en platenlabels werkt, nemen we het respect voor auteursrechten zeer serieus. We ontkennen de claims en beweringen van Universal Music Group stellig en zullen ze aanvechten", meldt Believe.

Believe zou onder licht aangepaste nepnamen van sterren, zoals Llady Gaga, Jutin Biber en Kendrik Lamaar, varianten van hits van die artiesten uitbrengen. Universal Music stelt dat Believe die geremixte of versnelde tracks vervolgens via licentieovereenkomsten verspreidt via sociale media of streamingplatforms, staat in een aanklacht die het bedrijf heeft ingediend in New York.