FBI meldt dat valse bommeldingen zijn gedaan bij stembureaus

WASHINGTON (ANP/RTR) - In meerdere Amerikaanse staten zijn valse bommeldingen gedaan bij stembureaus. De FBI zegt daarvan op de hoogte te zijn en dat de meeste ook afkomstig lijken van Russische e-maildomeinen.

"Tot nu toe is geen van de dreigingen geloofwaardig geacht", meldt de FBI in een verklaring. Om welke staten het gaat, is niet bekendgemaakt. In swingstate Georgia zijn voor zover bekend twee stembureaus korte tijd ontruimd geweest na een valse bommelding. Ook die worden door de autoriteiten van Georgia gelinkt aan Rusland.

Ook heeft de FBI op verkiezingsdag gewaarschuwd voor nepvideo's die afkomstig lijken van de FBI en online circuleren. Zo gaat er een over vermeende terroristische dreigingen, maar volgens de FBI is de video niet echt.