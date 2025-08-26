ECONOMIE
Doorstart Claire's Nederland lijkt ver weg, nog geen gegadigden

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:01
anp260825124 1
AMSTERDAM (ANP) - Een doorstart van de vorige week failliet verklaarde Nederlandse tak van sieradenketen Claire's lijkt ver weg. Curator Frans Crul meldt dat er nog geen gegadigden zijn die zich hebben gemeld. De negen winkels in onder meer Amsterdam, Arnhem en Rotterdam blijven volgens hem voorlopig wel open.
Als Claire's in Nederland een doorstart maakt, zal dat volgens Crul samen met andere Europese onderdelen van de Amerikaanse winkelketen zijn. "Daarop is naar ik begrijp nog geen concreet vooruitzicht", zegt hij hierover. Gegadigden voor een Europese doorstart zijn hem ook niet bekend. Claire's is in Europa ook actief in bijvoorbeeld België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Europese webshop was al gesloten.
In de Verenigde Staten probeert het bedrijf er weer bovenop te komen via een herstructurering. Het wil zijn Noord-Amerikaanse activiteiten aan investeerder Ames Watson verkopen voor een onbekend bedrag.
Claire's heeft ruim 2300 winkels in zeventien landen. Het bedrijf werd in 1974 opgericht en richt zich vooral op meisjes tussen 3 en 18 jaar. Naast sieraden verkoopt Claire's ook bijvoorbeeld cosmetica en accessoires. In de winkels kunnen mensen daarnaast oorpiercings laten zetten. Vorige week zei curator Crul dat in Nederland nog ongeveer 45 mensen voor het bedrijf werken.
