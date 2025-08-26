ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australische media delen naam en foto van vermoedelijke schutter

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 14:02
anp260825125 1
MELBOURNE (ANP) - De man naar wie de Australische politie op zoek is voor het neerschieten van drie agenten is volgens media Dezi Bird Freeman. The Herald Sun meldde de naam als eerste. Er circuleren oude foto's van hem.
De politie is bezig met een grootschalige klopjacht op Freeman. Hij wordt ervan verdacht dat hij het vuur heeft geopend op politiemensen die naar zijn huis waren gekomen met een huiszoekingsbevel. Twee agenten kwamen om, een derde raakte ernstig gewond.
De schutter vluchtte daarna volgens de politie te voet de bush in en wordt sindsdien gezocht. Onbekend is waar de vrouw en twee kinderen van Freeman zijn. Mogelijk worden zij gegijzeld. Hij zou zwaarbewapend zijn.
Freeman is al meerdere keren in aanraking geweest met justitie en zou zichzelf omschrijven als soeverein burger. Dat zijn mensen die het gezag van de staat niet erkennen. Voor de rechter vergeleek hij zichzelf in 2020 met "een Auschwitz-overlever die een nazisoldaat ziet", aldus The Herald Sun.
Vorig artikel

Doorstart Claire's Nederland lijkt ver weg, nog geen gegadigden

Volgend artikel

Vrouw (72) uit Assen dood gevonden in kanaal, man opgepakt

POPULAIR NIEUWS

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

STScI-01EVST1KQK0K9H9DKHS13XT6F3

NASA deelt adembenemende video van ster die zichzelf opblaast

ANP-534100920

Verdachte (22) van moord op Lisa en zedendelicten vermoedelijk afkomstig uit Nigeria

anp250825147 1

Moeder herkent zoon op beelden woningoverval Berkel en Rodenrijs