Australische media delen naam en foto van vermoedelijke schutter

MELBOURNE (ANP) - De man naar wie de Australische politie op zoek is voor het neerschieten van drie agenten is volgens media Dezi Bird Freeman. The Herald Sun meldde de naam als eerste. Er circuleren oude foto's van hem.

De politie is bezig met een grootschalige klopjacht op Freeman. Hij wordt ervan verdacht dat hij het vuur heeft geopend op politiemensen die naar zijn huis waren gekomen met een huiszoekingsbevel. Twee agenten kwamen om, een derde raakte ernstig gewond.

De schutter vluchtte daarna volgens de politie te voet de bush in en wordt sindsdien gezocht. Onbekend is waar de vrouw en twee kinderen van Freeman zijn. Mogelijk worden zij gegijzeld. Hij zou zwaarbewapend zijn.

Freeman is al meerdere keren in aanraking geweest met justitie en zou zichzelf omschrijven als soeverein burger. Dat zijn mensen die het gezag van de staat niet erkennen. Voor de rechter vergeleek hij zichzelf in 2020 met "een Auschwitz-overlever die een nazisoldaat ziet", aldus The Herald Sun.