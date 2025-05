Doorstart ver weg voor CASA, faillissementsuitverkoop begonnen

DEN HAAG (ANP) - Er lijkt definitief een einde te komen aan de failliete interieurwinkelketen CASA in Nederland. Bij curator Bart Louwerier hebben zich nog geen serieuze kandidaten gemeld voor een doorstart. Donderdag is de faillissementsuitverkoop begonnen in achttien winkels, die zo'n vier weken duurt.

Er is geen deadline om alsnog een doorstart te maken, maar volgens Louwerier is daar "geen uitzicht" op en wordt dat ook steeds moeilijker naarmate de tijd vordert. Een mogelijkheid is dat bij een doorstart van het Belgische moederbedrijf ook de winkels van de Nederlandse tak betrokken worden, maar ook daar lopen volgens de curator geen gesprekken over.

De Nederlandse tak van CASA, met meer dan honderd medewerkers, ging afgelopen maand failliet. De Belgische keten ging begin maart al bankroet omdat het bedrijf zijn schulden niet meer kon betalen.