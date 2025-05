Duizenden banen weg bij elektronicaconcern Panasonic

KADOMA (ANP) - Bij het Japanse elektronica- en techbedrijf Panasonic verdwijnen wereldwijd 10.000 banen. Het concern wil wereldwijd zijn "personeelsbestand optimaliseren", maakte de fabrikant van camera's, televisies en batterijen voor elektrische auto's vrijdag bekend. Bij Panasonic werken ongeveer 207.000 mensen.

De maatregel treft in Japan 5000 medewerkers, daarbuiten worden ook 5000 werknemers door de ingreep geraakt. Het is niet direct duidelijk hoeveel medewerkers Panasonic in Nederland heeft.

Panasonic wil dat de productiviteit bij medewerkers omhooggaat. Het concern is daarom van plan de efficiëntie binnen het bedrijf te onderzoeken, met name bij de verkoop- en indirecte afdelingen. Panasonic wil opnieuw beoordelen hoeveel organisaties en personeel er daadwerkelijk nodig zijn, voegde het bedrijf eraan toe.