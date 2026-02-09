Douaniers voeren dinsdagmiddag actie op Schiphol voor meer loon

SCHIPHOL (ANP) - Douaniers voeren dinsdagmiddag actie op Schiphol en de havens van Rotterdam en Vlissingen omdat ze een hoger salaris voor ambtenaren willen. Dit doen ze door tijdelijk extra controles uit te voeren, meldt vakbond FNV, ook namens CNV en AC Rijksvakbonden. De bonden waarschuwen dat de actie kan leiden tot flinke vertragingen voor reizigers en het goederenvervoer.

Alle binnenkomende passagiers op Schiphol worden tussen 12.00 uur en 13.30 uur gecontroleerd na het ophalen van hun ruimbagage. Dit geldt volgens de vakbonden ook voor passagiers die normaal gesproken kunnen doorlopen omdat ze niets hebben aan te geven. In de havens controleert de douane ook extra.

De vakbonden vinden het "oprecht vervelend" dat de actie tot overlast leidt. Douaniers "worden door het kabinet in een hoek gedrukt. Deze actie is nadrukkelijk geen conflict met Schiphol of met reizigers, maar met de rijksoverheid die haar eigen werknemers hard laat vallen."

Het demissionaire kabinet wil vasthouden aan de nullijn als besparingsmaatregel.