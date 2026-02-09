Dsm zakt op beurs na verkoop dierentak, InPost wint na overname

AMSTERDAM (ANP) - Dsm-firmenich behoorde maandag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. Het voedings- en gezondheidsbedrijf verkoopt de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) aan investeerder CVC Capital Partners. Dsm-firmenich verwacht 1,2 miljard euro te ontvangen uit de verkoop en houdt een belang van 20 procent in de afgestoten tak, waarvoor zo'n 8000 mensen werken. Het aandeel zakte 4 procent. CVC, dat ook deel uitmaakt van de AEX, klom 0,8 procent.

InPost steeg 13 procent. Het Poolse postkluisjesbedrijf wordt overgenomen door een consortium met onder meer investeringsmaatschappij Advent en pakketbezorger FedEx. Met die deal is een bedrag gemoeid van 7,8 miljard euro. InPost, een AEX-fonds, maakte begin januari al bekend een overnamevoorstel te hebben ontvangen zonder de naam van de bieder te noemen.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 996,50 punten. Vrijdag won de hoofdindex al 1 procent.