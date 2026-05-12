Douglas heeft last van prijsbewuste consumenten en onzekerheid

Economie
door anp
dinsdag, 12 mei 2026 om 9:22
DÜSSELDORF (ANP) - Douglas had het afgelopen kwartaal last van consumenten die beter op de prijs letten. De cosmetica- en parfumerieketen boekte mede daardoor minder winst. Wel steeg de omzet van de Duitse keten licht, vooral dankzij de verkoop van exclusieve merken.
"Geopolitieke onzekerheden, stijgende inflatie en een aanzienlijke toename van energiekosten leidden tot het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022 en een steeds selectiever bestedingsgedrag", licht de Nederlandse topman van Douglas, Sander van der Laan, toe bij de kwartaalresultaten. Door de ontwikkelingen daalde de aangepaste winst voor aftrek van onder meer belastingen in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar naar 116,1 miljoen euro, 5,1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
De omzet steeg met 1,1 procent tot 949,7 miljoen euro. Douglas stelt dat exclusieve en eigen merken bijna 15 procent van de omzet opleverden. Het afgelopen kwartaal begon Douglas met de verkoop van het parfummerk Orebella van model Bella Hadid.
