Britse minister: vertrek premier Starmer staat nog niet vast

LONDEN (ANP) - Het staat nog niet vast dat de Britse premier Keir Starmer onder druk opstapt. Dat zei minister Darren Jones, de hoofdsecretaris van de premier, tegen Times Radio. Starmer heeft in de loop van de ochtend een kabinetsbijeenkomst met ministers die willen dat hij vertrekt. Ondertussen hebben zeker 72 van de 403 parlementariërs van zijn Labourpartij duidelijk gemaakt dat ze een andere leider willen.

Jones zei dat Starmer luistert naar zijn critici en sloot een vertrek ook niet uit. "Ik kan niet vooruitlopen op welke beslissing hij wel of niet gaat nemen", zei hij. Media als de BBC en Sky News hebben gemeld dat onder meer minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood de premier al heeft opgeroepen te vertrekken. Starmer heeft binnen zijn kabinet ook medestanders die willen dat hij aanblijft.

De premier boekte in 2024 nog een grote verkiezingsoverwinning, maar zijn populariteit is sindsdien flink afgenomen. Labour leed vorige week een zware nederlaag bij lokale verkiezingen.