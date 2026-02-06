Dow-Jonesindex sluit voor het eerst boven de 50.000 punten

NEW YORK (ANP) - De Dow-Jonesindex is voor het eerst door de grens van 50.000 punten gegaan en daar ook boven geëindigd. Andere beursgraadmeters in New York hebben vrijdag de handelsweek ook positief afgesloten. Chipbedrijven klommen op de beurs na aangekondigde investeringen in AI-datacentra door Amazon en Google-moederbedrijf Alphabet.

Webwinkel en cloudaanbieder Amazon profiteerde zelf niet van de aankondiging dat het de investeringen in AI-infrastructuur flink opvoert. De kapitaaluitgaven kunnen dit jaar oplopen tot 200 miljard dollar. Amazon daalde 5,6 procent.

De Dow-Jonesindex eindigde de dag 2,5 procent hoger op 50.115,67 punten. De S&P 500 steeg bijna 2 procent tot 6932,30 punten, de sterkste stijging sinds mei. Techgraadmeter Nasdaq won 2,2 procent tot 23.031,21 punten, na drie dagen van verlies.