Op de derde dag van het proces tegen Marius Borg Høiby (29) in Oslo deed de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit (en beoogde koningin) een opvallende verklaring. Hij beweert dat er een "afspraak" bestond met zijn toenmalige partners die hem toestond om seks met hen te hebben terwijl ze sliepen. Het is een verdedigingsstrategie die onder rechtsgeleerden veel wenkbrauwen doet fronsen.​

Het feest op Skaugum

De zwaarste beschuldiging draait om een feest op 20 december 2018 in de kelder van het koninklijk landgoed Skaugum, waar Høiby met acht vrienden feestte terwijl kroonprins Haakon en de jongere kinderen boven lagen te slapen. In de vroege ochtenduren zou hij een vrouw hebben verkracht terwijl ze bewusteloos was. Høiby filmde zichzelf met zijn telefoon; de aanklager toonde de beelden achter gesloten deuren aan de rechter.​

'Ik herinner me niets'

Officier van justitie Sturla Henriksbø confronteerde Høiby met sms-berichten van die nacht. Twee minuten na de vermeende verkrachting stuurde hij het woord "Diggg" — Noors straattaal voor "geweldig" — naar een vriend. Op de vraag of dit over de seks ging, antwoordde Høiby dat hij zich niets kan herinneren. Eerder verklaarde hij dat het voor hem niet ongebruikelijk was om te sms'en of te bellen tijdens seks.​

Slachtoffer spreekt tegen

Het vermeende slachtoffer, aangeduid als de "vrouw uit Skaugum", getuigde een dag eerder dat ze pas op het politiebureau ontdekte wat er was gebeurd, toen ze de video te zien kreeg. "Ik wist het niet, en ik wilde het niet," verklaarde ze. Ze opperde dat ze mogelijk was gedrogeerd. Høiby ontkent iemand drugs te hebben toegediend, maar gaf wel toe kennis te hebben van ketamine en het middel zelf te hebben gebruikt.​

Koningshuis onder druk

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zijn niet aanwezig bij het proces en zullen ook niet als getuigen worden opgeroepen. De zaak komt bovenop de ophef rond Mette-Marits eerdere contacten met Jeffrey Epstein, wat de druk op het Noorse koningshuis verder vergroot. Høiby's advocate Ellen Holager Andenæs verklaarde na afloop van de derde procesdag "tevreden" te zijn en stelde dat de bewijsvoering in het voordeel van haar cliënt was verlopen.​

De zaak in cijfers