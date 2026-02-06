Vlaggendrager Van 't Wout leidt TeamNL op Spelen San Siro in

MILAAN (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout heeft vrijdag in Milaan de Nederlandse vlag stadion San Siro binnengedragen tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Tegelijkertijd deed skeletonster Kimberley Bos dat in Cortina d'Ampezzo, dat de 25e editie van de Winterspelen samen met Milaan organiseert.

Van 't Wout werd geflankeerd door acht shorttrackploeggenoten: zijn broer Melle van 't Wout, Xandra Velzeboer, Zoë Florence Deltrap, Michelle Velzeboer, Friso Emons, Itzhak de Laat, Teun Boer en Selma Poutsma. Ook langebaanschaatsers Sebas Diniz, Antoinette Rijpma-de Jong, Jenning de Boo, Kjeld Nuis en Anna Boersma en kunstrijders Michel Tsiba en Daria Danilova liepen mee. Het stadion was redelijk gevuld, maar zat lang niet vol.

Bos kreeg bij de ceremonie in de bergen in Cortina d'Ampezzo gezelschap van bobsleeërs Jelen Franjic, Janko Franjic, Timme Koster, Dave Wesselink en Stephan Huis in 't Veld. In Livigno volgden snowboarders Melissa Peperkamp, Romy van Vreden, Michelle Dekker en Glenn de Blois de opening.

26 van de 39 Nederlandse atleten deden mee. De langebaanschaatsers die zaterdag, zondag en maandag in actie komen, onder wie Joy Beune, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting, bleven achter in het olympisch dorp. De openingsceremonie, waarbij de sporters lange tijd op hun benen moeten staan bij lage temperaturen, zit wat NOC*NSF en de begeleiders van TeamNL betreft te kort op hun wedstrijd.

Naast de meervoudige vlaggenparade wordt ook de olympische vlam op twee plekken ontstoken. In Milaan gebeurt dit bij de Arco della Pace. In Cortina d'Ampezzo staat de vlam op Piazza Dibona.