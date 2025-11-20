Veel emoties bij strafzaak over doden Gianny-Davey door vader

GRONINGEN (ANP) - De dood van Gianny-Davey (12) in Groningen leidt tot veel emoties bij nabestaanden in de rechtbank in Groningen. Daar staat zijn vader Curtly E. (46) donderdag terecht voor het doodsteken van zijn zoon op 29 december vorig jaar. De vader zou onder invloed van een psychose de jongen uit Amsterdam om het leven hebben gebracht, omdat hij zijn medicatie tegen schizofrenie niet innam.

De moeder van Gianny-Davey noemde haar zoon onmisbaar en onvervangbaar. "Ik noemde hem altijd mijn levenswerk", zei ze in haar slachtofferverklaring. "Gianny had beschermd moeten worden door zijn vader. In plaats daarvan is hij vermoord door de persoon waar hij altijd veilig bij moest zijn", zei ze.

Deskundigen adviseren tbs met dwangverpleging. Ze zeggen dat E. het risico van het staken van zijn medicatie niet heeft voorzien. De nabestaanden zijn het daar niet mee eens en pleiten voor de maximale gevangenisstraf. "Curtly heeft er bewust voor gekozen om te stoppen met zijn medicatie, wetende wat de gevolgen kunnen zijn."

Strafeis

Een groep van vijftig nabestaanden woont de strafzaak bij. Ze dragen witte T-shirts met daarop de beeltenis van Gianny-Davey en op hun rug de tekst 'forever in our hearts'. Voorafgaande aan de zitting vormden de nabestaanden een kring en gingen ze in gebed, deels in het Papiaments.

De verdachte heeft in 2014 de moeder van zijn zoon aangevallen en mishandeld. Toen werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard en gediagnosticeerd met schizofrenie. In de jaren daarna stopte hij geregeld met zijn medicatie, wat dan leidde tot psychoses, vertelde hij de rechters. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar werd hij naar eigen zeggen depressief en besloot hij opnieuw geen medicijnen in te nemen.

De strafeis volgt donderdagmiddag.