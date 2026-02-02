ECONOMIE
Draghi: Europa moet verdeeldheid overwinnen om machtig te worden

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 12:46
LEUVEN (ANP/AFP) - Europa moet "verdeeldheid" uit het verleden overwinnen om een "echte grootmacht" te worden. Dat heeft voormalig president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd in een speech op de Universiteit van Leuven. Volgens Draghi loopt Europa anders het risico "ondergeschikt" te blijven aan de Verenigde Staten en China op het wereldtoneel.
Volgens Draghi hebben Europeanen zelf de keuze. "We moeten dus beslissen, blijven we slechts een grote markt, onderhevig aan de prioriteiten van anderen? Of zetten we de stappen die nodig zijn om zelf een grootmacht te worden?"
De oud-premier van Italië schreef in 2024 een uitgebreid rapport met aanbevelingen om de economie van de Europese Unie concurrerender te maken. Hij heeft vaker gewaarschuwd dat de EU achterblijft bij de VS en China qua economische vernieuwingen. De EU moet volgens hem sneller handelen om te voorkomen dat de achterstand op de VS en China in concurrentiekracht en innovatie nog groter wordt.
