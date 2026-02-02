Britse seriemoordenaar bekent moord op meisje in 1999

LONDEN (ANP/RTR) - Een veroordeelde Britse seriemoordenaar, bekend als de Suffolk Strangler, heeft toegegeven schuldig te zijn aan nog een moord. Het 17-jarige slachtoffer, Victoria Hall, werd in 1999 ontvoerd en gedood.

Steve Wright (67) werd in 2008 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doden van vijf jonge vrouwen, zonder kans op vervroegde vrijlating. Wright gaf maandag in een Londense rechtbank ook toe dat hij een dag voor Halls moord had geprobeerd een 22-jarige vrouw te ontvoeren. De rechtbank doet vrijdag uitspraak.

Zijn vijf eerdere slachtoffers werkten als prostituee in Ipswich in het Engelse graafschap Suffolk, ten noordoosten van Londen. Wright ontkende destijds de beschuldigingen, ondanks dat zijn DNA was aangetroffen op drie vrouwen en het bloed van twee slachtoffers was gevonden op een jas van Wright bij hem thuis. De vijf lichamen werden in 2006 verspreid over tien dagen gevonden.