Drankenbedrijf Diageo schrapt groeidoel om dreigende heffingen VS

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse Diageo, 's werelds grootste drankenonderneming, heeft zijn groeiverwachting geschrapt. Volgens de maker van Guinness-bier, Johnnie Walker-whisky en Smirnoff-wodka komt dit mede door de dreigende Amerikaanse importheffingen, die de belangrijkste markt van het concern kunnen verstoren.

Diageo laat zijn eerdere omzetdoelstelling van 5 tot 7 procent groei op de middellange termijn los. Volgens topvrouw Debra Crew zorgen economische en politieke onzekerheden in meerdere kernmarkten voor druk op de resultaten. De dreigende invoertarieven in de Verenigde Staten op producten uit Mexico en Canada kunnen de verkoop van Diageo's tequilamerken en Canadese whisky raken.

Het drankenconcern heeft al langer last van zwakkere consumentenbestedingen in belangrijke markten zoals de VS, Latijns-Amerika en China.