Is dit de Mol? Geluidstechnicus herstelt vervormde Mol-stem

In deze editie van Wie is de Mol? begint iedere aflevering met een kort gesprekje van enkele zinnen tussen presentator Rik van de Westelaken en de Mol. De stem is echter zo vervormd dat je er onmogelijk iets uit kunt afleiden. Behalve als je dus een geluidstechnicus bent...

In een podcast van De Telegraaf over Wie is de Mol? wordt een X-bericht van 'Audiomol' besproken. Deze expert zou de vervormde stem van de Mol hebben gepakt en die met technische audiosnufjes hebben omgezet in de echte stem.

Wat blijkt? De Mol is volgens dit fragment in ieder geval een man en de stem lijkt wel heel erg veel op die van Stijn. Wat er van waar is, is onduidelijk, maar het is zeker een hint om in gedachten te houden.

Hier kun je de podcast terugluisteren, vanaf minuut 26 gaat het over de stemvervorming.