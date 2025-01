Dreigend TikTok-verbod VS raakt Nederlandse marketeers niet

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse marketingbedrijven verwachten weinig te merken als TikTok in de Verenigde Staten verboden wordt. Marketingbureau FlikFlak Agency, gespecialiseerd in TikTok-reclame, voorziet geen directe gevolgen voor de Nederlandse markt. Het TikTok-marketingbedrijf Prappers verwacht ook geen gevolgen, omdat er in Nederland niets verandert.

In de VS is vorig jaar een wet aangenomen die het Chinese bedrijf achter TikTok, ByteDance, verplicht de Amerikaanse tak van de videoapp te verkopen. Doet ByteDance dit niet, dan dreigt een verbod. De wet gaat op 19 januari in. Als TikTok in de VS wordt verboden, kunnen mensen de app nog wel gebruiken, maar niet meer downloaden uit de appwinkels van Google en Apple.

Veel trends op het socialemediaplatform die ook in Nederland populair zijn, ontstaan in Amerikaanse filmpjes, legt Joey Scheufler, eigenaar van het in Amsterdam gevestigde Prappers, uit. Als die wegvallen, moeten Europese contentmakers zelf creatiever worden. "En dat is denk ik alleen maar leuk en goed."

Trends

"Over het algemeen is TikTok in Nederland een soort spiegel van de Verenigde Staten", legt Scheufler uit. "Er ontstaan veel trends op TikTok in de VS die we hier kopiëren." TikTok heeft 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, tegenover 5 miljoen in Nederland. Vorig jaar was volgens Scheufler iets minder dan de helft van de content die in Nederland bekeken werd Amerikaans.

Uiteindelijk gaat het platform wel steeds minder content opleveren en kan het zijn dat een nieuwe app de vraag naar korte filmpjes opvangt, volgens Thomas Vermeer, die bij FlikFlak het team aanstuurt dat filmpjes maakt. "In het begin zal Nederlandse content door het algoritme zeker meer naar voren worden geschoven", meent Vermeer. "Het is echt koffiedik kijken of dat op de lange termijn voldoende is voor de Nederlandse kijker om geboeid te blijven of dat die op zoek gaat naar andere vormen."

TikTok speelt volgens de marketingbedrijven een groeiende rol in de advertentiemarkt. Bedrijven gebruikten TikTok eerder vooral om de jongere generaties aan een merk te binden met grappige en leuke filmpjes, legt Vermeer uit. Maar het platform zou het afgelopen jaar steeds meer gebruikt worden om consumenten tot aankopen te verleiden, iets wat eerder vooral met advertenties via Google en Facebook gebeurde. Het platform zou de laatste jaren bovendien steeds oudere gebruikers trekken.