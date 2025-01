Computersystemen hogeschool Fontys onbereikbaar door ddos-aanval

TILBURG (ANP) - Studenten en medewerkers van hogeschool Fontys in Tilburg kunnen geen verbinding krijgen met het computernetwerk van de instelling. Volgens Fontys zijn de systemen onbereikbaar door een ddos-aanval op de systemen van SURF in het zuiden van het land.

In SURF werken alle universiteiten, hogescholen, universitaire ziekenhuizen en een groep mbo's en onderzoeksinstituten samen op IT-gebied. De Universiteit Utrecht zegt dat haar netwerk trager werkt door de storing bij SURF, waardoor applicaties traag of niet reageren. Andere zuidelijke instellingen hebben nog niets gemeld over verstoringen.

De storing bij SURF begon dinsdag. Het is onbekend wie achter de digitale aanvallen zit. Ook is het onduidelijk of er een verband is met de computerstoring bij de Technische Universiteit in Eindhoven en met een grote ddos-aanval op overheidsdiensten als DigiD. Door die aanval konden mensen dinsdag niet inloggen bij onder meer MijnOverheid, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het Centraal Justitieel Incassobureau.