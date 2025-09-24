ECONOMIE
Ter Apel blijft te vol in week van politieke asielbeslissingen

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 13:29
anp240925107 1
TER APEL (ANP) - In een week van politieke voorstellen en aanpassingen in de asielketen, blijft het voor de vierde dag op rij te druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht naar woensdag sliepen er 41 mensen meer dan waarvoor officieel plek is, en dus moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opnieuw 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde.
Na tien maanden van relatieve rust verblijven sinds 9 september weer regelmatig meer dan 2000 mensen in het centrum. Dit was de achtste keer en dus staat de rekening inmiddels op 400.000 euro.
Om de drukte het hoofd te bieden, kondigde demissionair asielminister Mona Keijzer (BBB) dinsdag aan per direct nareizigers vanuit azc's naar een familielid met verblijfsvergunning in een woning te verplaatsen. Hoewel die kleine huizen daar niet geschikt voor zijn, wil ze zo ruimte maken in azc's.
Maandag bracht de Raad van State negatief advies uit over Keijzers wet om de voorrang van het toewijzen van sociale huurwoningen aan statushouders te verbieden. Nog dezelfde dag reageerde de BBB'er haar plan toch door te zetten.
