DEN HAAG (ANP) - Kerstbomen in Nederland hebben weinig last gehad van de droge en hete zomer. Dat zegt voorzitter Gerard Krol van de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK). De kerstbomenkweek in andere landen heeft volgens hem veel meer schade opgelopen en dat zal over een paar jaar te merken zijn in de prijs van een boom.

"De kwaliteit van bomen is in Nederland extreem goed gebleven. We hadden erger verwacht", vertelt Krol over de gevolgen van droogte van afgelopen zomer. Ook de "jonge aanplant", de bomen die nieuw zijn geplant, heeft de zomer in Nederland goed overleefd.

"Maar in Oostenrijk is de jonge aanplant helemaal gestorven door de droogte", zegt Krol. Dat zal ook merkbaar zijn in de prijs van een kerstboom in Nederland, omdat er minder aanbod is. Maar het duurt een aantal jaar voor dit effect zichtbaar is in de prijs omdat een boom een tijdje moet groeien. Een kerstboom heeft zo'n tien jaar nodig om twee meter groot te worden, legt hij uit.

Duurder

De verkoop van kerstbomen begint op veel plekken komend weekend. De grote drukte verwacht Krol zoals ieder jaar in het weekend na Sinterklaas. Pakjesavond is dit jaar op een zaterdag en daarom voorziet de voorzitter een hele drukke zondag.

Kerstbomen zijn dit jaar "een eurootje of vijf duurder", vertelt Krol. De gemiddelde prijs voor een boom is volgens hem zo'n 40 euro. De VNK verwacht, zoals ieder jaar, 4 tot 5 procent meer kerstbomen te verkopen. Precieze cijfers van hoeveel kerstbomen jaarlijks worden verkocht in Nederland heeft Krol niet, maar hij schat dat het tussen de 2,5 en 3 miljoen bomen zijn.

Boomsoorten

Dat er meer kerstbomen worden verkocht heeft een aantal redenen, legt Krol uit. "Mensen zijn steeds bewuster van het milieu en een echte boom is milieuvriendelijker dan een kunstkerstboom. Zeker jongeren kiezen bewust voor een echte boom."

De VNK verwacht geen veranderingen in de voorkeur van bomenkopers. "De eerste kopers willen vaak een grote boom en mensen die later besluiten een boom te kopen, kiezen voor een kleinere. Dat is eigenlijk altijd zo." Een Nordmann, die vaak uit Duitsland of Denemarken komt, blijft een populaire boom. Wie een echte Nederlandse boom wil kopen, kan het best kiezen voor een fijnspar. "Die ruiken ook nog eens heel lekker", aldus Krol.