UTRECHT (ANP) - ProRail heeft achttien extra roltrappen op vijf stations preventief buiten gebruik genomen. Dat meldt de organisatie in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Aanleiding is het incident op station Amsterdam Bijlmer ArenA afgelopen zondag, waarbij meerdere mensen gewond raakten, onder wie twee zwaargewond. ProRail onderzoekt dit incident.

ProRail kan naar eigen zeggen niet volledig uitsluiten dat ook andere roltrappen met een vergelijkbaar ontwerp en technische kenmerken dezelfde gebreken vertonen. Het gaat om roltrappen op vijf stations: Utrecht (7), Zaandam (2), Amsterdam Amstel (4), Barendrecht (4) en Hengelo (1). De roltrappen zijn afgezet en kunnen momenteel niet worden gebruikt.

Begin volgende week wordt het technisch onderzoek naar de roltrappen voortgezet. Op basis van de uitkomsten bepaalt ProRail of aanvullende maatregelen nodig zijn.