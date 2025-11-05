ECONOMIE
Na lang overleg en afzwakkingen toch akkoord EU-klimaatdoel 2040

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 9:54
anp051125081 1
BRUSSEL (ANP) - Na lang onderhandelen hebben EU-klimaatministers woensdagochtend toch een akkoord bereikt over een klimaatdoel voor 2040. De EU-lidstaten hebben daarmee ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om de uitstoot van CO2 in 2040 met 90 procent te verminderen vergeleken met 1990. Wel is het akkoord op meerdere punten afgezwakt.
De geplande taks om CO2 te gaan belasten is met een jaar uitgesteld. Ook mogen landen een deel van hun eigen uitstoot compenseren met het kopen van zogeheten koolstofkredieten buiten de Europese Unie. De Commissie wilde dat landen maximaal 3 procent van hun uitstoot konden compenseren. Dit is 5 procent geworden, laat een woordvoerder van de Deense delegatie weten.
