Dsm-firmenich bij stijgers in licht hogere AEX na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Dsm-firmenich behoorde dinsdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak. Het voedings- en gezondheidsbedrijf zag de omzet en winst stijgen in de eerste helft van het jaar. Het Nederlands-Zwitserse fusieconcern werd ook positiever over het resultaat in het hele jaar. Het aandeel werd ruim 2 procent hoger gezet.

Topman Dimitri de Vreeze van dsm-firmenich verklaarde tevreden te zijn met de prestaties in de eerste zes maanden van het jaar. Volgens de topman ligt de geplande afsplitsing van de tak voor ingrediënten en vitamines voor diervoeding Animal Nutrition & Health (ANH) op koers. De afsplitsing moet in de loop van volgend jaar plaatsvinden.