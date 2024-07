Djokovic zegt af voor masterstoernooi van Montreal

MONTREAL (ANP) - Novak Djokovic doet niet mee aan het masterstoernooi van Montreal. Dat maakte de toernooiorganisatie bekend. De Servische nummer 2 van de wereld gaat nu voor de gouden plak op de Olympische Spelen in Parijs en slaat het zesde masterstoernooi van het jaar over.

De 37-jarige tennisser, die het toernooi in Canada vier keer won, heeft dit jaar nog geen toernooizege geboekt. Het olympische tennistoernooi duurt tot en met 4 augustus en valt deels samen met het evenement in Montreal, dat volgende week begint.

De mondiale nummer 1 Jannik Sinner, die vanwege ontstoken amandelen niet meedoet in Parijs, staat wel op de lijst in Canada. De Italiaan lijkt dus op tijd fit om zijn titel te verdedigen. Het toernooi maakt later het definitieve schema bekend.