Dsm-firmenich houdt omzet op peil en mikt op snellere groei

MAASTRICHT (ANP) - Gezondheids- en voedingsbedrijf dsm-firmenich heeft de omzet het afgelopen jaar op peil gehouden en verwacht de komende jaren harder te groeien. Het Nederlands-Zwitserse concern verkocht de afgelopen jaren veel bedrijfsonderdelen om zich volop te richten op grondstoffen die terechtkomen in consumentenproducten zoals make-up, parfum en voedingssupplementen. De eerder deze week aangekondigde deal om de diervoedingstak te verkopen was het sluitstuk van die koerswijziging, meldt topman Dimitri de Vreeze.

De omzet van de overgebleven activiteiten van dsm-firmenich kwam vorig jaar uit op iets meer dan 9 miljard euro, vrijwel evenveel als in 2024. Na een correctie voor onder andere wisselkoersen stegen de opbrengsten 3 procent. De nettowinst daalde zo'n 5 procent tot 359 miljoen euro, wat te maken had met afboekingen.

Dsm-firmenich hoopt de overgebleven onderdelen sneller te laten groeien op eigen kracht, dus zonder grote overnames. Dat moet de komende tijd voor zo'n 5 tot 7 procent omzetgroei en een hogere winstmarge zorgen.