ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media: sluiting luchtruim El Paso door gebruik anti-dronelaser

Samenleving
door anp
donderdag, 12 februari 2026 om 7:56
anp120226052 1
EL PASO (ANP) - De sluiting woensdag van het luchtruim bij het Amerikaanse El Paso volgde op onenigheid tussen overheidsdiensten. Dat zeggen bronnen tegen media als CBS News en The New York Times. De grensbewakingsdienst zou een anti-dronelaser hebben ingezet zonder de luchtvaartautoriteiten voldoende tijd te geven om risico's voor het vliegverkeer in te schatten.
Het luchtruim bij de grensstad ging plots dicht. Luchtvaartautoriteit FAA besloot tot een sluiting van tien dagen, maar kwam daar uren later op terug. Dat gebeurde naar verluidt in opdracht van het Witte Huis. De regering verklaarde dat de sluiting volgde op de inzet van drones door Mexicaanse drugsbendes.
Over wat precies is gebeurd, bleef onduidelijkheid bestaan. Bronnen zeggen dat een laser is getest zonder voldoende afstemming met de FAA. Media als Fox News linken de sluiting ook aan een verkeerde inschatting: de autoriteiten meenden op een drone te schieten, maar het bleek te gaan om een feestballon.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

259792803_m

Belg, die dronken, met zijn gsm in de hand en met 212 kilometer een jong gezin dood rijdt – hoeft niet naar de gevangenis.

Schermafbeelding202026-02-1020224026

Totale aftakeling Ferry Doedens in docu vastgelegd: ‘Crypto heeft hem in de macht’

00trump-epstein-harley-mlfb-mediumSquareAt3X

het kamp-trump maakte het Epstein probleem met de afgang van Pam Bondi nog veel groter

ANP-548087084

Point of no return: de aarde wordt een helse veel te hete planeet, waarschuwen wetenschappers

ANP-546516013

Steeds meer mensen maken carrièreswitch vanwege AI: praktische beroepen in opkomst

Loading