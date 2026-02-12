Media: sluiting luchtruim El Paso door gebruik anti-dronelaser

EL PASO (ANP) - De sluiting woensdag van het luchtruim bij het Amerikaanse El Paso volgde op onenigheid tussen overheidsdiensten. Dat zeggen bronnen tegen media als CBS News en The New York Times. De grensbewakingsdienst zou een anti-dronelaser hebben ingezet zonder de luchtvaartautoriteiten voldoende tijd te geven om risico's voor het vliegverkeer in te schatten.

Het luchtruim bij de grensstad ging plots dicht. Luchtvaartautoriteit FAA besloot tot een sluiting van tien dagen, maar kwam daar uren later op terug. Dat gebeurde naar verluidt in opdracht van het Witte Huis. De regering verklaarde dat de sluiting volgde op de inzet van drones door Mexicaanse drugsbendes.

Over wat precies is gebeurd, bleef onduidelijkheid bestaan. Bronnen zeggen dat een laser is getest zonder voldoende afstemming met de FAA. Media als Fox News linken de sluiting ook aan een verkeerde inschatting: de autoriteiten meenden op een drone te schieten, maar het bleek te gaan om een feestballon.