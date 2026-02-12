ECONOMIE
Nils veroorzaakt gevaarlijk weer en stroomuitval in Frankrijk

Samenleving
door Redactie
donderdag, 12 februari 2026 om 7:48
bijgewerkt om donderdag, 12 februari 2026 om 8:15
Noodweer leidt in het zuiden van Frankrijk tot problemen. 850.000 mensen zitten zonder stroom, meldt BFMTV op basis van energiebedrijf Enedis. Weerdienst Météo France waarschuwt dat lagedrukgebied Nils in grote delen van het land zorgt voor gevaarlijke situaties door harde wind, zware regenval en onweer.
Voor vrijwel heel Frankrijk geldt code geel, voor een groot deel van de zuidwestelijke helft van het land code oranje. Het departement Aude wordt volgens Météo France het zwaarst getroffen. Daar geldt code rood voor harde wind en wordt ook gewaarschuwd voor hoogwater en overstromingen door regenval. Alle scholen blijven daar dicht.
In de departementen Gironde en Lot-et-Garonne geldt code rood voor hoogwater, in Savoie voor lawines. Op verschillende plekken waaien bomen om. In de plaats Mées in de Landes kwam volgens BFMTV een vrachtwagenchauffeur om doordat een tak op zijn vrachtwagen viel.
